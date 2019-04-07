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Otomobilin öğrenciye çarpması güvenlik kamerasında

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.04.2019 17:45 | Son Güncelleme

Malatya'da İnönü Üniversitesi yerleşkesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı kız öğrenci yaralandı - Kaza anı yerleşkedeki güvenlik kameralarınca görüntülendi

Malatya'da üniversite yerleşkesinde yolun karşısına geçmeye çalışan kız öğrenci otomobilin çarpması sonucu yaralandı, kaza anı kameraya yansıdı.

Alınan bilgiye göre, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen bir otomobil İnönü Üniversitesi yerleşkesinde trambüsten inerek yolun karşısına geçmeye çalışan öğrenci Rukiye K'ye çarptı.

Kazada yaralanan ve genel durumu iyi olan öğrenci, 112 Acil Servis ekipleri tarafından İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezine kaldırıldı.

Bu arada, kaza anı da üniversite yerleşkesindeki güvenlik kamerasınca kaydedildi.

- Rektörden "yaya önceliği" uyarısı

Bu arada, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, sosyal medya hesabından kazanın görüntülerini paylaşarak, "Kampüste öncelik yayanındır. Bugün yaşanan kaza ucuz atlatıldı. Öğrencimizin durumu iyi. Kampüste sürücüler yayaya öncelik vermeli ve yavaş gitmelidir." ifadelerini kullandı.

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güvenlik kamerası Kaza Malatya

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