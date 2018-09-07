Otomobilin restorandaki kişilere çarpması güvenlik kamerasında

İZMİR (AA) - İzmir'in Karabağlar ilçesinde otomobilin restoranın önünde oturan kişilere çarpma anı kameraya yansıdı.
Alınan bilgiye göre, Eskiçamlık'ta bulunan restoranın önündeki masalarda oturan 3 kişiye otomobil çarptı.
Kazada hafif yaralanan 3 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
İş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde hızla gelen otomobilin masada oturan kişilere çarpması, bir kişinin aracın altında kalmaktan son anda kurtulması ve diğerlerinin metrelerce sürüklenmesi yer alıyor.
Kayıtların devamında kazazedelerin şoka girdikleri ve çevredekilerin yardım etmek için koşuşturdukları görülüyor.
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