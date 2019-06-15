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Otomobilin şaftına sıkışan yavru kediyi itfaiye kurtardı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.06.2019 02:08 | Son Güncelleme

Hüseyin COŞKUN / İSTANBUL DHA - FATİH'te bir otomobilin şaft bölümüne girip mahsur kalan yavru kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Otomobilin şaftına sıkışan yavru kediyi itfaiye kurtardı

Hüseyin COŞKUN / İSTANBUL DHA - FATİH'te bir otomobilin şaft bölümüne girip mahsur kalan yavru kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Süleymaniye Mahallesi, Şahende Sokak'ta bir yavru kedi, park halindeki otomobilin şaft kısmına girip burada mahsur kaldı. Otomobilden gelen kedi sesini fark eden esnaf, kediyi bulunduğu yerden çıkaramayacağını anlayınca itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine söz konusu adrese gelen itfaiye ekibi, oldukça dar bir yerde sıkışan kediyi çıkarmak için uzun bir uğraş verdi. İtfaiye erleri, kedinin bulunduğu bölüme temiz hava püskürttü. Böylece yavru kedi, mahsur kaldığı yerden kurtarıldı. Ürkmüş olduğu görülen yavru kediye, itfaiye ve esnaf birlikte su içirdi.

FOTOĞRAFLI

(Özel) Otomobilin şaftına sıkışan yavru kediyi itfaiye kurtardı(Özel) Otomobilin şaftına sıkışan yavru kediyi itfaiye kurtardı(Özel) Otomobilin şaftına sıkışan yavru kediyi itfaiye kurtardı

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