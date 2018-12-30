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Otomobilin silecek bölmesinden uyuşturucu çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.12.2018 13:29 | Son Güncelleme

Kayseri'de otomobilde yapılan aramada yedek lastik, tampon ve silecek kısmına gizlenmiş 43 bin 900 uyuşturucu hap ile 46 kilogram esrar bulundu

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de otomobilin yedek lastik, tampon ve silecek kısmına gizlenmiş 43 bin 900 uyuşturucu hap ile 46 kilogram esrar ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, doğu illerinden temin edilen uyuşturucuyu batı illerine nakleden uyuşturucu tacirlerine yönelik çalışma başlatıldı.

Ekipler, Malatya-Kayseri kara yolu uygulama noktasında şüphelendikleri otomobili durdurdu.

Narkotik köpekleriyle yapılan aramada otomobilin tampon, silecek ve yedek lastiğine gizlenmiş 46 kilo 303 gram esrar ile 43 bin 900 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Otomobilde bulunan A.H. (46) ile R.D. (18) gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
Kayseri opersayon uyuşturucu

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