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Otomobilin silecek bölümünde sahte banknotlar ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 05.12.2018 11:38 | Son Güncelleme

MANİSA'nın Akhisar ilçesinde otomobilde yapılan aramada, ön kaputtaki silecek kısmına zulalanmış, 100 TL'lik 570 sahte banknot ele geçirildi.

Otomobilin silecek bölümünde sahte banknotlar ele geçirildi

Cemil SEVAL/MANİSA, (DHA)- MANİSA'nın Akhisar ilçesinde otomobilde yapılan aramada, ön kaputtaki silecek kısmına zulalanmış, 100 TL'lik 570 sahte banknot ele geçirildi.
Akhisar İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ve Narkotikle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, dün saat 23.00 sıralarında, İstanbul'dan gelen ve uyuşturucu taşındığı öne sürülen otomobili ilçeye girince takibe aldı. Otomobil, Akhisar ilçe eski emniyet binası önünde durduruldu. Sürücü E.Ç. (40) ile yanındaki M.S. (35) gözaltına alındı. Araç ise detaylı arama için emniyet otoparkına çekildi. Dedektör köpekle yapılan aramada, otomobilin ön kaput sileceklerinin altında bulunan plastik aksamın olduğu bölümde, poşette, değişik serilerde 100 TL'lik 570 sahte banknot ele geçirildi.

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