Otomobilin silecek su deposunda uyuşturucu bulundu

Kastamonu'da, bulundukları otomobilde uyuşturucu ele geçirilen 2 kişi gözaltına alındı.
Kastamonu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Hakkari'den İstanbul'a giden A.C'nin (30) kullandığı plakası öğrenilemeyen otomobili D-100 kara yolu Tosya ilçesi yakınlarında durdurdu.
Polisler ile narkotik detektör köpeği İCE'nin otomobilde yaptığı aramada silecek su deposu içerisine saklanmış 2 kilo 830 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.
Sürücü ile beraberindeki A.T. (31) gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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