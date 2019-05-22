HABER

Otomobilin silecek su deposunda uyuşturucu bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.05.2019 23:55 | Son Güncelleme

Hakkari'den İstanbul'a giden otomobilin silecek su deposunda 2 kilo 830 gram metamfetamin ele geçirildi - Otomobilde bulunan 2 kişi gözaltına alındı

Kastamonu'da, bulundukları otomobilde uyuşturucu ele geçirilen 2 kişi gözaltına alındı.

Kastamonu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Hakkari'den İstanbul'a giden A.C'nin (30) kullandığı plakası öğrenilemeyen otomobili D-100 kara yolu Tosya ilçesi yakınlarında durdurdu.

Polisler ile narkotik detektör köpeği İCE'nin otomobilde yaptığı aramada silecek su deposu içerisine saklanmış 2 kilo 830 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Sürücü ile beraberindeki A.T. (31) gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

PARTNER Her ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti Her ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti
Soylu: İstanbul'un gücü üzerinden Türkiye'nin geleceğine hakimiyetlerini koymak istiyorlarSoylu: İstanbul'un gücü üzerinden Türkiye'nin geleceğine hakimiyetlerini koymak istiyorlar
Fatih Erbakan, Malatya’da partililerle iftarda buluştuFatih Erbakan, Malatya’da partililerle iftarda buluştu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Hakkari istanbul metamfetamin uyuşturucu

En Çok Okunan Haberler

Selim Kotil, İstanbul seçimlerinden adaylığını çekti

Selim Kotil, İstanbul seçimlerinden adaylığını çekti

Ordu'da radyasyon oranlarının yükseldiği iddiasına açıklama

Ordu'da radyasyon oranlarının yükseldiği iddiasına açıklama

Son hali herkesi şoke etti! Bu nasıl değişim?

Son hali herkesi şoke etti! Bu nasıl değişim?

Bakan'dan uyarı! 2 bin TL cezası var

Bakan'dan uyarı! 2 bin TL cezası var

YSK kesin sonuçları ilan etti

YSK kesin sonuçları ilan etti

YSK, İstanbul için gerekçeli kararı açıkladı!

YSK, İstanbul için gerekçeli kararı açıkladı!

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Toplantı halinde basıldılar: Çok sayıda gözaltı var!

Toplantı halinde basıldılar: Çok sayıda gözaltı var!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Denizde parlayan cisim bulunmuştu! Bu kez de...

Denizde parlayan cisim bulunmuştu! Bu kez de...

Yeni askerlik sistemiyle ilgili flaş açıklama!

Yeni askerlik sistemiyle ilgili flaş açıklama!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
9 yaşındaki Baran'ın ölümü ile ilgili flaş gelişme!

9 yaşındaki Baran'ın ölümü ile ilgili flaş gelişme!

Marmaris'te faciadan dönüldü! Önce kendilerini sonra da polis ve zabıta ekiplerini yakmaya kalktılar

Önce kendilerini sonra da gelen ekiplerini yakmaya kalktılar

Sarar ailesine dehşeti yaşatmışlardı! Karar belli oldu

Sarar ailesine dehşeti yaşatmışlardı! Karar belli oldu

Jandarma aracı, şarampole devrildi: 4 asker yaralı

Jandarma aracı kaza yaptı: 4 asker yaralı!

Meteoroloji'den kritik uyarı! Yarın akşama kadar sürecek

Meteoroloji'den kritik uyarı! Yarın akşama kadar sürecek

Kadıköy'de bir hastanede yangın çıktı

Kadıköy'de hastanede korkutan yangın!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.