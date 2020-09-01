HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Otomobilin stepnesine 2 kilo 290 gram uyuşturucu yerleştiren 2 şüpheli tutuklandı

Otomobilin stepnesine 2 kilo 290 gram uyuşturucu yerleştiren 2 şüpheli tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.09.2020 12:22 | Son Güncelleme

Erzurum’dan kara yoluyla Antalya’ya gelen bir otomobilin stepnesinde 5 ayrı paket halinde 2 kilo 290 gram uyuşturucu madde ele geçirilmesi olayıyla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.Erzurum’dan kara yoluyla Antalya’ya bir araçla uyuşturucu madde getirildiği yönünde ihbar alan Antalya Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı narkotik polisleri, H.K (29) ve M.K (31) isimli şahısların kaldıkları eve operasyon düzenledi.

Erzurum’dan kara yoluyla Antalya’ya gelen bir otomobilin stepnesinde 5 ayrı paket halinde 2 kilo 290 gram uyuşturucu madde ele geçirilmesi olayıyla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
Erzurum’dan kara yoluyla Antalya’ya bir araçla uyuşturucu madde getirildiği yönünde ihbar alan Antalya Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı narkotik polisleri, H.K (29) ve M.K (31) isimli şahısların kaldıkları eve operasyon düzenledi. Şahıslara ait araçta narkotik madde arama köpeği Yaman’ın da katkısıyla yapılan aramada, aracın bagaj kısmında bulunan yedek lastiğin içerisinde zulalanmış vaziyette 5 ayrı paket halinde 2 kilo 290 gram (4 bin 500 doz) metamfetamin uyuşturucu maddesi ele geçirildi. Yapılan incelemede çok sayıda suç kaydı olduğu tespit edilen H.K. ve M.K. isimli şahıslar gözaltına alınarak, haklarında adli işlem başlatıldı. 2 şüpheli, sevk edildikleri Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Esenyurt'ta yanlış anlaşılmaya esnaftan tekme tokat dayakEsenyurt'ta yanlış anlaşılmaya esnaftan tekme tokat dayak
Milas'ın 'Flamingo cenneti'nde dayanılmaz koku: Vatandaş yardım istediMilas'ın 'Flamingo cenneti'nde dayanılmaz koku: Vatandaş yardım istedi
Kronik hastalığı olan öğretmenler için seminer kararı!Kronik hastalığı olan öğretmenler için seminer kararı!
1/
En Çok Okunan Haberler
Usta oyuncu Haldun Boysan hayatını kaybetti
Usta oyuncu Haldun Boysan hayatını kaybetti
Flaş Doğu Akdeniz açıklaması: Türkiye, el koyacağını açıklamalı
Flaş Doğu Akdeniz açıklaması: Türkiye, el koyacağını açıklamalı
Adana'da gergin gece! Evli kadını takip edip tacizde bulundu
Adana'da gergin gece! Evli kadını takip edip tacizde bulundu
Büşra hemşireye hakaret eden Süleyman Kaan Altınok gözaltına alındı
Büşra hemşireye hakaret eden Süleyman Kaan Altınok gözaltına alındı
Erdoğan’dan bir kasa balığı 1.7 milyon TL’ye satın aldı
Erdoğan’dan bir kasa balığı 1.7 milyon TL’ye satın aldı
Bakan açıkladı! Ödemeler 8 Eylül’de başlıyor
Bakan açıkladı! Ödemeler 8 Eylül’de başlıyor
İlginizi Çekebilir
Grip ve koronavirüsü ayırt eden tanı testleri geliştirildi
Grip ve koronavirüsü ayırt eden tanı testleri geliştirildi
Barış Atay Kadıköy’de saldırıya uğradı
Barış Atay Kadıköy’de saldırıya uğradı
Diyarbakır'da tabancasını temizlerken kendisini vuran genç öldü
Diyarbakır'da tabancasını temizlerken kendisini vuran genç öldü
Feci ölüm! Yakınları sinir krizi geçirdi
Feci ölüm! Yakınları sinir krizi geçirdi
Korkunç olay! Cansız bedeni 150 litrelik su bidonundan çıktı
Korkunç olay! Cansız bedeni 150 litrelik su bidonundan çıktı
Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbul Barosu'na asılan pankartla ilgili sert açıklama
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbul Barosu'na asılan pankartla ilgili sert açıklama
Hakkari'den kahreden haber! 1 asker şehit oldu
Hakkari'den acı haber! 1 asker şehit oldu
İranlı 'Tosuncuk'tan Antalya'da 20 milyonluk vurgun
İranlı 'Tosuncuk'tan Antalya'da 20 milyonluk vurgun
Milas'ın 'Flamingo cenneti'nde dayanılmaz koku: Vatandaş yardım istedi
Milas'ın 'Flamingo cenneti'nde dayanılmaz koku: Vatandaş yardım istedi
Prof. Dr. Mustafa Gerek: Boğaz ağrısı şikayetiyle hastaneye başvuranların sayısında artış var
Hastaneye başvuranların sayısında artış! Hepsinde o şikayet var
Bin TL'ye aldığı araç şimdi herkesin dikkatini çekiyor: 100 bin TL verseler vermem
Bin TL'ye aldı: 50 bin TL verdiler vermedim, 100 bin TL verseler vermem
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.