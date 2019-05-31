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Otomobilin sulama kanalına düştüğünü işaret diliyle anlattı

YAŞAM HABERLERİ  | 31.05.2019 00:10 | Son Güncelleme

TOKAT'ta, el freni çekilmeden bırakılan otomobil kayboldu.

Otomobilin sulama kanalına düştüğünü işaret diliyle anlattı

Fatih YILMAZ- Halil İbrahim YEL/TOKAT (DHA)- TOKAT'ta, el freni çekilmeden bırakılan otomobil kayboldu. Olayı gören sürücü Ali Memiş'in (71) işitme engelli kızı Yasemin Memiş (51) durumu ekiplere işaret diliyle anlattı. Sulama kanalına uçtuğu belirlenen otomobil AFAD ve itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren aramasının ardından düştüğü yerden 200 metre uzaklıkta bulundu.
Olay, akşam saatlerinde il merkezi TOKİ konutları yakınında meydana geldi. Ali Memiş, 60 AP 529 plakalı otomobiliyle peynir almak için evlerinin yakınındaki TOKİ Caddesi'ne geldi. Otomobili viteste bırakarak park eden Memiş, hafif rampalı caddede alışverişini yapıp geri döndü, otomobilini bıraktığı yerde bulamayınca durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri otomobili bulmak için çalışma başlattı ancak aramalardan sonuç alınamadı. Sürücü Yılmaz'ın işitme engelli kızı Yasemin Memiş, TOKİ Konutlarındaki 10'ncu kattaki evde babasını beklerken olayı evlerinin balkonundan gördüğünü ve otomobilin hareket edip yakındaki sulama kanalına düştüğünü işaret diliyle anlattı. Bunun üzerine AFAD ve itfaiye ekipleri otomobili sulama kanalında aramaya başladı. Otomobilin düştüğü belirtilen noktada parçaları bulununca arama çalışması genişletildi. Otomobil, düştüğü yerden yaklaşık 200 metre uzaklıkta köprünün altında bulundu. Akıntıya kapılıp sürüklenen otomobil vinç yardımıyla düştüğü yerden çıkarıldı. Otomobilde yapılan incelemede aracın el freninin çekili olmadığı, bu sebeple yokuş aşağı kendi kendine hareket ederek sulama kanalına düştüğü belirlendi.
Ali Memiş, otomobilinin kendiliğinden hareket ettiğini belirterek, "El freni çekili değildi. Ama araba birinci vitesteydi. Vitesten kurtularak kanala düşmüş" dedi.

FOTOĞRAFLI

Otomobilin sulama kanalına düştüğünü işaret diliyle anlattıOtomobilin sulama kanalına düştüğünü işaret diliyle anlattıOtomobilin sulama kanalına düştüğünü işaret diliyle anlattıOtomobilin sulama kanalına düştüğünü işaret diliyle anlattı

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