Otomobilin sürüklediği polis memuru yaralandı

Sakarya'da uygulama sırasında durdurduğu otomobilin sürücüsünün kaçmak için hareket etmesi üzerine sürüklenen polis memuru yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Sakarya Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı yunus timleri, Serdivan ilçesi Bağlar Caddesi'nde uygulama sırasında şüphe üzerine 34 NJ 3641 plakalı otomobili durdurdu.

Polis memuru G.D'nin kontrol etmek istediği otomobilin sürücüsü, kaçmak için aracı hareket ettirdi. Bu sırada polis memuru durdurmaya çalıştığı otomobille bir süre sürüklendi.

Yaralanan polis memuru, durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar olduğu tespit edilen polis memuru G.D. ameliyat edildi.

Polis memurunun tedavisinin yoğun bakım ünitesinde devam ettiği öğrenildi.

Polis ekipleri, "hükümlü veya tutuklunun kaçması" suçundan aranan otomobil sürücüsü Ş.K'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Öte yandan olay anı, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kayıtlarda, polis memurunun kaçan otomobille sürüklenmesi yer alıyor.

