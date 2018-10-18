Otomobilin sürüklediği polis memurunun yaralanması

Sakarya'da, uygulama sırasında durdurduğu otomobilin sürücüsünün kaçmak için hareket etmesi üzerine bir polis memurunun sürüklenerek yaralanmasına ilişkin 2 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı yunus timlerinin, önceki gün Serdivan ilçesi Bağlar Caddesi'ndeki uygulaması sırasında şüphe üzerine durdurulan bir aracın sürücüsünün kaçmak için hareket etmesi sonucu polis memuru Günay Doğdu'nun yaralanmasına ilişkin, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Adapazarı ilçesinde bazı adreslere operasyon düzenleyen ekipler, olay sırasında otomobilde bulunan 2 şüpheliyi yakaladı.

Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirilen şüphelilerin işlemleri devam ederken, "hükümlü veya tutuklunun kaçması" suçundan aranan otomobil sürücüsü Ş.K'nin yakalanması için başlatılan çalışma devam ediyor.

Bu arada, Sakarya Valisi İrfan Balkanlıoğlu ile İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavisi süren polis memurunu ziyaret ederek, geçmiş olsun dileğinde bulundu.