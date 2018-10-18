Otomobilin sürüklediği polis memurunun yaralanması

Sakarya'da, uygulama sırasında durdurduğu otomobilin sürücüsünün kaçmak için hareket etmesi üzerine bir polis memurunun sürüklenerek yaralanmasına ilişkin 2 şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı yunus timlerinin, önceki gün Serdivan ilçesi Bağlar Caddesi'ndeki uygulaması sırasında şüphe üzerine durdurulan bir aracın sürücüsünün kaçmak için hareket etmesi sonucu polis memuru Günay Doğdu'nun yaralanmasına ilişkin, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
Adapazarı ilçesinde bazı adreslere operasyon düzenleyen ekipler, olay sırasında otomobilde bulunan 2 şüpheliyi yakaladı.
Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirilen şüphelilerin işlemleri devam ederken, "hükümlü veya tutuklunun kaçması" suçundan aranan otomobil sürücüsü Ş.K'nin yakalanması için başlatılan çalışma devam ediyor.
Bu arada, Sakarya Valisi İrfan Balkanlıoğlu ile İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavisi süren polis memurunu ziyaret ederek, geçmiş olsun dileğinde bulundu.
Olayda ağır yaralanan polis memuru Doğdu'nun ameliyatın ardından servise alındığı ve genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
- Olay
Sakarya Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı yunus timleri, Serdivan ilçesi Bağlar Caddesi'nde uygulama sırasında şüphe üzerine 34 NJ 3641 plakalı otomobili durdurmuş, polis memuru Günay Doğdu'nun kontrol etmek istediği otomobilin sürücüsü, kaçmak için aracı hareket ettirmişti.
Bu sırada durdurmaya çalıştığı otomobille bir süre sürüklenen ve vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar olduğu tespit edilen polis memuru, Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınmıştı.
Elena'nın eşi konuştu! 'Görevim ölenlerin eşlerini...'
Abdurrahman Dilipak'tan AK Parti'ye çarpıcı uyarı!
Son dakika: Ağrı'da deprem! Okullar tatil edildi
KKTC’de 17 yaşındaki kızın babası ve dayısının yaptıkları infial yarattı
İstanbul Bahçelievler'de kan donduran olay! Kız çocuğu evde bir saat boyunca can çekişti...
Milyonlarca kişi için müjdeli haber bu sabah geldi! Hepsi kısa süreliğine bedava...
'Türkiye ekonomik krizin henüz başında'
Cem Uzan Twitter'dan paylaştı! Vertu'nun yeni telefonu Aster P 2018 geliyor
Yerel seçim için İstanbul anketinden çıkan isim belli oldu
Cem Uzan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek paylaşımı!
Okuyucu Yorumları 0 yorum