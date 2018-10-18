HABER

Otomobilin sürüklediği polis memurunun yaralanması

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.10.2018 13:27 | Son Güncelleme

Sakarya'da uygulama sırasında durdurduğu otomobilin sürücüsünün kaçmak için hareket etmesi üzerine bir polis memurunun sürüklenerek yaralanmasına ilişkin 2 şüpheli yakalandı

Sakarya'da, uygulama sırasında durdurduğu otomobilin sürücüsünün kaçmak için hareket etmesi üzerine bir polis memurunun sürüklenerek yaralanmasına ilişkin 2 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı yunus timlerinin, önceki gün Serdivan ilçesi Bağlar Caddesi'ndeki uygulaması sırasında şüphe üzerine durdurulan bir aracın sürücüsünün kaçmak için hareket etmesi sonucu polis memuru Günay Doğdu'nun yaralanmasına ilişkin, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Adapazarı ilçesinde bazı adreslere operasyon düzenleyen ekipler, olay sırasında otomobilde bulunan 2 şüpheliyi yakaladı.

Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirilen şüphelilerin işlemleri devam ederken, "hükümlü veya tutuklunun kaçması" suçundan aranan otomobil sürücüsü Ş.K'nin yakalanması için başlatılan çalışma devam ediyor.

Bu arada, Sakarya Valisi İrfan Balkanlıoğlu ile İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavisi süren polis memurunu ziyaret ederek, geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Olayda ağır yaralanan polis memuru Doğdu'nun ameliyatın ardından servise alındığı ve genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

- Olay

Sakarya Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı yunus timleri, Serdivan ilçesi Bağlar Caddesi'nde uygulama sırasında şüphe üzerine 34 NJ 3641 plakalı otomobili durdurmuş, polis memuru Günay Doğdu'nun kontrol etmek istediği otomobilin sürücüsü, kaçmak için aracı hareket ettirmişti.

Bu sırada durdurmaya çalıştığı otomobille bir süre sürüklenen ve vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar olduğu tespit edilen polis memuru, Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınmıştı.

PARTNEREvsiz kalan ünlü yıldız ormanda çırılçıplak yıkanırken yakalandıEvsiz kalan ünlü yıldız ormanda çırılçıplak yıkanırken yakalandı
Derik'te 9 muhtar görevden uzaklaştırıldıDerik'te 9 muhtar görevden uzaklaştırıldı
Muradiye Şelalesi 29 Ekim'e hazır olacakMuradiye Şelalesi 29 Ekim'e hazır olacak
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
polis sakarya

En Çok Okunan Haberler

Arda Turan'a FETÖ soruşturması!

Arda Turan'a FETÖ soruşturması!

İş adamı Mustafa Erkin Karaman'a lüks aracında silahlı saldırı

İş adamı Mustafa Erkin Karaman'a lüks aracında silahlı saldırı

Hamdi Alkan'ın eşi Selen Görgüzel Alkan'dan cesur paylaşım!

Hamdi Alkan'ın eşi Selen Görgüzel Alkan'dan cesur paylaşım!

İlk yerli elektrikli otomobil görücüye çıktı! İşte fiyatı

İlk yerli elektrikli otomobil görücüye çıktı! İşte fiyatı

'Türkiye ekonomik krizin henüz başında'

'Türkiye ekonomik krizin henüz başında'

Cem Uzan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek paylaşımı!

Cem Uzan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek paylaşımı!

İlginizi Çekebilir

Adıyaman'da PKK'nın sözde bölge sorumlusu Yusuf Tunç öldürüldü

Adıyaman'da PKK'nın sözde bölge sorumlusu Yusuf Tunç öldürüldü

Simge Barankoğlu gözaltına alındı! 'Örümcek korktun mu, yılan korktun mu?' videosuyla tanınıyordu...

Simge Barankoğlu gözaltına alındı! 'Örümcek korktun mu, yılan korktun mu?' videosuyla tanınıyordu...

Kaza yaptı, polis ismini anons edemedi!

Kaza yaptı, polis ismini anons edemedi!

Fotoğraflar İstanbul'da çekildi! 16 bin kişilik eğitim

Fotoğraflar İstanbul'da çekildi! 16 bin kişilik eğitim

Günlük burç yorumları: 17 Ekim Çarşamba İrem Su'dan günlük burç yorumları

Günlük burç yorumları: 17 Ekim Çarşamba İrem Su'dan günlük burç yorumları

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul'da metro hattı uzatılıyor! (Sabiha Gökçen Havalimanı-Kurtköy Kavşağı)

İstanbul'da metro hattı uzatılıyor! (Sabiha Gökçen Havalimanı-Kurtköy Kavşağı)

Ara Güler'in cenaze töreni ne zaman, saat kaçta, nerede?

Ara Güler'in cenaze töreni ne zaman, saat kaçta, nerede?

Operasyonda öldürülen PKK'lı teröristin görüntüleri ortaya çıktı

Operasyonda öldürülen PKK'lı teröristin görüntüleri ortaya çıktı

Ara Güler'in cenazesi Beyoğlu'nda! Çiçeklerle anıldı

Ara Güler'in cenazesi Beyoğlu'nda! Çiçeklerle anıldı

Ümit Kocasakal'dan Halk TV canlı yayınında çok konuşulacak 'İş Bankası' açıklaması

Ümit Kocasakal'dan Halk TV canlı yayınında çok konuşulacak 'İş Bankası' açıklaması

FETÖ'cü firarileri ‘sosyal medya karalama timi’ kurdu! Hedeflerinde Cihat Yaycı var

FETÖ'cü firarileri ‘sosyal medya karalama timi’ kurdu! Hedeflerinde Cihat Yaycı var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.