HABER

Otomobilin sürüklediği polis memurunun yaralanması

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.10.2018 19:19 | Son Güncelleme

Olaya ilişkin gözaltına alınan araç sürücüsü tutuklandı

Sakarya'da, uygulamadan kaçmaya çalıştığı sırada bir polis memurunun yaralanmasına neden olduğu gerekçesiyle gözaltına alınan araç sürücüsü tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı yunus timlerinin, Serdivan ilçesindeki uygulaması sırasında durdurulan aracın sürücüsünün kaçmak için hareket etmesi sonucu polis memuru Günay Doğdu'nun yaralanmasına ilişkin aranan sürücü Ş.K, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe "kasten öldürmeye teşebbüs" suçlamasıyla tutuklandı.

Bu arada konuyla ilgili daha önce gözaltına alınan otomobilde bulunan 2 şüphelinin, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla salıverildiği öğrenildi.

- Olay

17 Ekim'de Sakarya Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı yunus timleri, Serdivan ilçesi Bağlar Caddesi'nde uygulama sırasında şüphe üzerine 34 NJ 3641 plakalı otomobili durdurmuş, polis memuru Günay Doğdu'nun kontrol etmek istediği otomobilin sürücüsü, kaçmak için aracı hareket ettirmişti.

Bu sırada durdurmaya çalıştığı otomobille bir süre sürüklenen ve vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar oluştuğu tespit edilen polis memuru, Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınmıştı.

PARTNERSamsung katlanabilir ekranlı bilgisayar üretebilirSamsung katlanabilir ekranlı bilgisayar üretebilir
Diyarbakır-Bingöl karayolu üzerinde yolcu otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralıDiyarbakır-Bingöl karayolu üzerinde yolcu otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı
İzmir Baro Başkanı Yücel: Taş üstüne taş koyacağızİzmir Baro Başkanı Yücel: Taş üstüne taş koyacağız
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
polis yaralanma

En Çok Okunan Haberler

Gazete yerden yere vurdu: Bizi Suudilere sattınız, yazıklar olsun

Gazete yerden yere vurdu: Bizi Suudilere sattınız, yazıklar olsun

Sigara içenlere bir kötü haber daha! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni talimat

Sigara içenlere bir kötü haber daha! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni talimat

ANAR'ın sahibi Uslu'dan dikkat çeken yorum: AK Parti'de Ankara ve İstanbul şimdi zora girdi!

ANAR'ın sahibi Uslu'dan dikkat çeken yorum: AK Parti'de Ankara ve İstanbul şimdi zora girdi!

Tokat'ta Gaziosmanpaşa Üniversitesi öğrencilerinden 'andımız' eylemi

Tokat'ta Gaziosmanpaşa Üniversitesi öğrencilerinden 'andımız' eylemi

İş dünyasına kararname müjdesi! Yakında yayınlanacak

İş dünyasına kararname müjdesi! Yakında yayınlanacak

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kar İstanbul'un kapısına kadar dayandı! Meteoroloji 3 ili daha uyardı

Kar İstanbul'un kapısına kadar dayandı! Meteoroloji 3 ili daha uyardı

Meteoroloji uyarmıştı! Kar yağışı etkili oldu

Meteoroloji uyarmıştı! Kar yağışı etkili oldu

Diyarbakır-Bingöl karayolu üzerinde yolcu otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı

Diyarbakır-Bingöl karayolu üzerinde yolcu otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı

Devlet Bahçeli Alt Geçidi ulaşıma kapandı

Devlet Bahçeli Alt Geçidi ulaşıma kapandı

İzmir'de tarih bulundu! Turist akınına uğrayacak

İzmir'de tarih bulundu! Turist akınına uğrayacak

'Bakan talimat verdi, dışarıya çıkartıldı'

'Bakan talimat verdi, dışarıya çıkartıldı'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.