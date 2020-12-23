HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Otomobilin tarlaya uçtuğu kazada 2 kişi hayatını kaybetti

Otomobilin tarlaya uçtuğu kazada 2 kişi hayatını kaybetti

23.12.2020 23:23 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Silivri-Çerkezköy yolunda kontrolden çıkan otomobilin tarlaya uçtuğu kazada ağır yaralanan 5 kişiden 2’si kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetti.Kaza, akşam saatlerinde Silivri-Çerkezköy yolu üzeri Çeltik Mahallesi mevkiinde meydana gelmiş, 34 BTT 554 plakalı otomobil seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki tarlaya uçmuştu.

Silivri-Çerkezköy yolunda kontrolden çıkan otomobilin tarlaya uçtuğu kazada ağır yaralanan 5 kişiden 2’si kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetti.
Kaza, akşam saatlerinde Silivri-Çerkezköy yolu üzeri Çeltik Mahallesi mevkiinde meydana gelmiş, 34 BTT 554 plakalı otomobil seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki tarlaya uçmuştu. Kaza sonrasında araç içerisinde bulunan O.S., D.S., B.K., N.T. ve 3 aylık bebek İ.H.K. ağır yaralı olarak Çerkezköy ve Silivri’de bulunan hastanelere kaldırılmıştı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan yaralılardan Nurcan T. (53) ve Oğuz S. (54) yapılan tüm çabalara rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Diğer yaralıların ise hastanedeki tedavileri sürüyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Türk güzel dünyada birinci oldu! Türk güzel dünyada birinci oldu!
Yerli aşı mutasyona karşı etkili mi? Bilim Kurulu üyesi açıkladıYerli aşı mutasyona karşı etkili mi? Bilim Kurulu üyesi açıkladı
Bedelli askerlik başvurusu için sayılı günler! Ücret ne kadar?Bedelli askerlik başvurusu için sayılı günler! Ücret ne kadar?

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması

Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması

'İş kıyafetim' deyip toplantıya üstsüz katıldı

'İş kıyafetim' deyip toplantıya üstsüz katıldı

Cem Uzan'ın 'ittifak' açıklaması sosyal medyada gündem oldu

Cem Uzan'ın 'ittifak' açıklaması sosyal medyada gündem oldu

Bakan Koca son durumu açıkladı

Bakan Koca son durumu açıkladı

Sokakta çıplak dolaştırmışlardı! İfadeler ortaya çıktı

Sokakta çıplak dolaştırmışlardı! İfadeler ortaya çıktı

Canlı yayında ilginç anlar!

Canlı yayında ilginç anlar!

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Bakan Koca son durumu açıkladı

Bakan Koca son durumu açıkladı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

İstanbul'da vakalar yüzde 40 oranında azaldı

İstanbul'da vakalar yüzde 40 oranında azaldı

Korona aşısından iyi bir haber daha!

Korona aşısından iyi bir haber daha!

Şüpheli tavırları ele verdi! Kimliği şoke etti

Şüpheli tavırları ele verdi! Kimliği şoke etti

Diğer Haberler

Yerli aşı mutasyon geçiren virüse karşı etkili mi? Prof. Dr. Tevfik Özlü'den dikkat çeken açıklamalar

Yerli aşı mutasyona karşı etkili mi? Bilim Kurulu üyesi açıkladı

Kadıköy'de park halindeki araç alev aldı! 2 kişi hayatını kaybetti

Kadıköy'de araç yangını: 2 kişi hayatını kaybetti

Barakada kumar oynarken yakalananlara Vali'den 'Ne diyeyim ki' tepkisi

Barakada kumar oynarken yakalananlara Vali'den 'Ne diyeyim ki' tepkisi

Ordu’ya mevsimin ilk karı düştü, kartpostallık görüntüler oluştu

Her yer beyaza büründü! Kartpostallık görüntüler

Bodrum'da 2400 yıllık tarihi Halikarnassos Surları gün yüzüne çıkıyor

Bodrum'da 2400 yıllık tarihi Halikarnassos Surları gün yüzüne çıkıyor

Antalya'da plaza terasındaki yeni yıl kutlamasına 113 bin 400 lira ceza

Plaza terasındaki yeni yıl kutlamasına 113 bin 400 lira ceza

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.