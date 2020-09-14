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Otomobilin tavanında plaka esrar ele geçirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.09.2020 14:03 | Son Güncelleme

Aksaray’da şüphe üzerine durdurulan yabancı uyruklu şahsın kullandığı otomobilin tavan kısmına gizlenmiş 1 kilo 300 gram plaka esrar ele geçirildi.Olay, Aksaray - Adana Karayolu üzerinde bulunan İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi arama noktasında yaşandı.

Otomobilin tavanında plaka esrar ele geçirildi

Aksaray’da şüphe üzerine durdurulan yabancı uyruklu şahsın kullandığı otomobilin tavan kısmına gizlenmiş 1 kilo 300 gram plaka esrar ele geçirildi.
Olay, Aksaray - Adana Karayolu üzerinde bulunan İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi arama noktasında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, rutin yol kontrolü yapan KOM ve Narkotik Suçlarla Mücadele (NSM) Şubesi ekipleri şüphe üzerine Adana’dan Aksaray istikametine seyreden 41 plakalı otomobili durdurdu. Yabancı uyruklu sürücü S.H’nin (27) tedirgin hal ve hareketlerinden şüphelenen KOM ve NSM ekipleri otomobilde arama yapmak için noktaya çekti. Burada ekiplerin otomobilde yaptığı geniş çaplı aramada, otomobilin tavanı ile süngeri arasına gizlenmiş 1 kilo 300 gram plaka esrar maddesi ele bulundu. Yabancı uyruklu sürücü gözaltına alınırken, emniyetteki sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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