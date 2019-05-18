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Otomobilin tramvay durağına çarpma anı güvenlik kameralarına yansıdı

YAŞAM HABERLERİ  | 18.05.2019 11:46 | Son Güncelleme

Eskişehir’de gerçekleşen trafik kazası sonrası Kemal K.

Eskişehir’de gerçekleşen trafik kazası sonrası Kemal K. idaresindeki otomobil savrularak tramvay durağına çarptı. 2 kişinin yaralanması ile sonuçlanan kaza, güvenlik kamerası ile saniye saniye kaydedildi.
Edinilen bilgilere göre, Kemal K. idaresindeki 26 ABD 194 plakalı otomobil, Odunpazarı ilçesine bağlı Alanönü Mahallesi Cumhuriyet Bulvarı’nda 26 BF 285 plakalı otomobille çarpıştı. Kaza sonrasında savrulan otomobil, yol kenarında bulunan tramvay durağında bekleyen Sevcan S.’ye çarparak durdu. Kazanın ardından yaralanan otomobil sürücüsü Kemal K. ve Sevcan S. hafif şekilde yaralanırken, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından müdahale edildi.
Öte yandan gerçekleşen kazanın güvenlik kamerası görüntülerine ulaşılırken, otomobilin tramvay durağına çarpma ve Sevcan S.’nin savrulması, saniye saniye görüntülendi. Kaza sonrasında çevredeki vatandaşlar yaralanan kadına yardım için koşarken, 112 Acil Servis ekipleri kısa sürede olay yerine geldi.

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