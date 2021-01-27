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Otomobilin üzerine ağaç devrildi

27.01.2021 18:18 | Son Güncelleme:
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Otomobilin üzerine ağaç devrildi

Şiddetli lodos Bursa’nın İnegöl ilçesinde de etkili oldu.

Şiddetli lodos Bursa’nın İnegöl ilçesinde de etkili oldu. Ağaçtan kopan dal park halindeki otomobilin üzerine düşerek zarar verdi.
İnegöl’de 2 gündür etkili olan lodos akşam saatlerinde yerini yağmurla birlikte kar yağışına bıraktı. İlçede dondurucu bir hava hakim. Lodos sebebiyle fabrikanın önünde park halinde olan bir otomobilin üzerine ağaç devrildi. Olay sırasında kimsenin bulunmaması büyük bir faciayı önledi. Devrilen ağaç otomobile maddi zarar verdi. İlçenin farklı yerlerinde lodosun etkili olduğu öğrenildi.

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