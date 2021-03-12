Otomobilin üzerine çatı düştü: 2 yaralı

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde bir binanın çatısının uçarak otomobilin üzerine düşmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Gölbaşı ilçesi Ozan Köyü girişinde bulunan bir binanın çatısı rüzgar nedeniyle uçarak Adıyaman istikametinden Malatya istikametine giden Cüneyt Görmemiş idaresindeki 02 AAG 076 plakalı Tofaş marka otomobilin üzerine düştü. Çatının seyir halindeki otomobilin üzerine düşmesi sonucu meydana gelen olayda otomobil sürücüsü Cüneyt Görmemiş ile otomobilde bulunan Emre Gültepe yaralandı. Her iki yaralı olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Konuyla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

