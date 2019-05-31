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Otomobilin üzerine düşen cisim korkuttu

YAŞAM HABERLERİ  | 31.05.2019 12:44 | Son Güncelleme

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde bir inşaattan düşen osb levhası, otomobile hasar verdi.Edinilen bilgiye göre, Camiatik Mahallesi Doğancaçeşme Sokak’ta inşaatı devam eden bir binadan park halindeki otomobilin üzerine osb levhası düştü.

Otomobilin üzerine düşen cisim korkuttu

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde bir inşaattan düşen osb levhası, otomobile hasar verdi.
Edinilen bilgiye göre, Camiatik Mahallesi Doğancaçeşme Sokak’ta inşaatı devam eden bir binadan park halindeki otomobilin üzerine osb levhası düştü. Arabanın üst bölümünde maddi hasar meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye giden polis ekibine ise şikayette bulunulmadığı öğrenildi.
Görgü şahidi bir genç, "Park halindeki arabanın üstüne osb düştü. Neyse ki kimsenin üzerine düşmedi ve ucuz atlattık" dedi.

Otomobilin üzerine düşen cisim korkuttu

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