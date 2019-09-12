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Otomobilin vites kolu boşluğundan 15 gram eroin çıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 12.09.2019 15:15 | Son Güncelleme

MUŞ'ta polisin özel eğitimli köpekle bir araçta yaptığı aramada vites kolu boşluğuna gizlenmiş 15 gram eroin bulundu.

Otomobilin vites kolu boşluğundan 15 gram eroin çıktı

Muhammed Sami MARAL/ MUŞ, (DHA)- MUŞ'ta polisin özel eğitimli köpekle bir araçta yaptığı aramada vites kolu boşluğuna gizlenmiş 15 gram eroin bulundu. 150 gram da metamfetamin maddesi ele geçirilen aramada 2 kişi gözaltına alındıktan sonra tutuklandı.
Muş Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uygulama noktasında şüphelendikleri bir aracı durdurdu. Van'dan gelen araçta narkotik köpeği ile birlikte yapılan aramada 150 gram metamfetamin ele geçirildi. Köpeğin aracın içerisine de tepki vermesi üzerine vites kolu boşluğunda 15 gram eroin bulundu. Uyuşturucuyla ilgili gözaltına alınan 2 kişi çıkarıldıkları adliyede tutuklandı.

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