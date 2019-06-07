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Otomobilin yakıt deposunda uyuşturucu sevkiyatı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.06.2019 15:36 | Son Güncelleme

Otomobilin yakıt deposunda uyuşturucu sevkiyatı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Nizip ilçesinde düzenlenen operasyonda otomobilin yakıt deposunda 2 bin 200 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ile Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Gaziantep-Şanlıurfa kara yolunda şüphe üzerine ismi açıklanmayan İran uyruklu ismi şüphelinin kullandığı otomobilde arama yaptı.

Aramada otomobilin yakıt deposuna gizlenmiş pet şişeler içerisinde 2 bin 200 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

İran uyruklu sürücü "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak" ve "uyuşturucu nakletmek" suçlamasıyla gözaltına alındı.

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