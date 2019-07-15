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Otomobilin yaşlı adama çarpma anı kameraya yansıdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.07.2019 09:08 | Son Güncelleme

KOCAELİ'nin Karamürsel ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan Necati Baş, otomobilin çarpması sonucu havaya fırlayıp, yere düştü.

Ercan BUBER/KARAMÜRSEL (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ'nin Karamürsel ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan Necati Baş, otomobilin çarpması sonucu havaya fırlayıp, yere düştü. Necati Baş kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirirken, kaza anı güvenlik kameraslarına anbean kaydedildi.

Kaza, öğle saatlerinde, Kayacık Mahallesi İnönü Caddesi'nde meydana geldi. H.Ç yönetimindeki 34 PM 3685 plakalı otomobil, yolun karşına geçmeye çalışan Necati Baş'a çarptı. Havaya fırlayan Necati Baş, yola savruldu. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık görevlilerince Karamürsel Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Necati Baş yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı. Kayıtlarda caddedeki kazanın göz göre göre meydana geldiği ortaya çıktı. Polis kaza yapan sürücüyü gözaltına alırken, soruşturma başlattı.

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