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Otomobilin yaya çarpma anı güvenlik kameralarına yansıdı

YAŞAM HABERLERİ  | 06.09.2019 16:50 | Son Güncelleme

ADIYAMAN'da yolun karşısına geçmeye çalışan Mahmut Göktaş'a otomobil çarpması sonucu yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Otomobilin yaya çarpma anı güvenlik kameralarına yansıdı

Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)- ADIYAMAN'da yolun karşısına geçmeye çalışan Mahmut Göktaş'a otomobil çarpması sonucu yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Kaza, Malazgit Mahallesi'nde meydana geldi. Gazi N. yönetimindeki 35 AJ 8875 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Mahmut Göktaş'a çarptı. Çarpmanın etkisi ile yola savrulan Göktaş'ı görenler sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Göktaş'ı ambulansla Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan Göktaş'ın hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.
Kaza anı güvenlik kamerası tarafından kaydedilirken, soruşturma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

Otomobilin yaya çarpma anı güvenlik kameralarına yansıdıOtomobilin yaya çarpma anı güvenlik kameralarına yansıdıOtomobilin yaya çarpma anı güvenlik kameralarına yansıdı

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