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  4. Otomobilin yaya geçidinde 2 kişiye çarpma anı kamerada

Otomobilin yaya geçidinde 2 kişiye çarpma anı kamerada

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.12.2019 16:53 | Son Güncelleme

ÇORUM’da hastane yakındaki yaya geçidinden geçmeye çalışan Şerife Gülmez (63) ve Fahri Karaca'ya (67), otomobil çarptı.

Yusuf ÇINAR/ÇORUM,(DHA)- ÇORUM’da hastane yakındaki yaya geçidinden geçmeye çalışan Şerife Gülmez (63) ve Fahri Karaca'ya (67), otomobil çarptı. Gülmez ve Karaca'nın ağır yaralandığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza, dün saat 11.00 sıralarında Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde bulunan yaya geçidinde yaşandı. Hastaneye muayene için gelen Şerife Gülmez ve Fahri Karaca'ya, yaya geçidinden geçtikleri sırada İbrahim Ç. yönetimindeki 19 TK 535 plakalı otomobil çarptı. Kazada Şerife Gülmez ve Fahri Karaca, ağır yaralandı. Yaralılar çağrılan ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedavi altına alınan yaralıların, hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi. Sürücü ise polis ekiplerince gözaltına alındı.
KAZA ANI KAMERDA
Öte yandan kaza anı hastanenin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, iki kişiye, yaya geçidinden geçmeye çalışırken, hızla gelen otomobil çarpıyor.

FOTOĞRAFLI

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