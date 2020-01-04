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  4. Otomobilin yayaya çarptığı anlar kamerada

Otomobilin yayaya çarptığı anlar kamerada

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.01.2020 20:04 | Son Güncelleme

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde bir otomobilin çarptığı yaya yaralandı.

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde bir otomobilin çarptığı yaya yaralandı. Kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Edinilen bilgiye göre kaza, Camiatik Mahallesi Muhtar Kadir Karaağaçlı Sokak ayrımında meydana geldi. Bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan kazada, bir anlık dikkatsizlik sonucu kaldırımdan yola inmek isteyen yaya Ali Nihat Yener’e, yoldan geçen bir otomobil çarptı. Kaldırım kenarına savrulan yaya yaralanırken, çarpan sürücü ise birkaç saniye durakladıktan sonra yoluna devam etti. Olay yerine gelen ambulansla Malkara Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralı, tedavisinin ardından taburcu edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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