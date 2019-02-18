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Otomobilin yedek lastiğinden 1 kilo eroin çıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 18.02.2019 13:05 | Son Güncelleme

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesi girişinde polisin durduğu otomobilin yedek lastiğinin içinde 1 kilo eroin ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.

Otomobilin yedek lastiğinden 1 kilo eroin çıktı

Mehmet YİRUN/ÇORLU (Tekirdağ), (DHA)- TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesi girişinde polisin durduğu otomobilin yedek lastiğinin içinde 1 kilo eroin ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı Çorlu Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, İstanbul'dan ilçeye yüklü miktarda uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı ihbarı üzerine harekete geçti. Otomobili takibe alan polis, Çorlu girişinde aracı durdurup aramaya aldı. Otomobildeki 3 kişi gözaltına alınırken, yapılan aramada aracın yedek lastiğinin içinde 1 kilogram eroin ele geçirildi. Şüphelilerin sorgusunun sürdüğü belirtildi.

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