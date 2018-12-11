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Otomobilinde 44 kilo esrar bulunan doktor tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 11.12.2018 10:30 | Son Güncelleme

MERSİN'de terk edilen bir otomobilde 44 kilo esrar ele geçirildi, doktor olduğu öğrenilen araç sahibi V.K. tutuklandı.

Otomobilinde 44 kilo esrar bulunan doktor tutuklandı

Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN, (DHA)- MERSİN'de terk edilen bir otomobilde 44 kilo esrar ele geçirildi, doktor olduğu öğrenilen araç sahibi V.K. tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu taşındığı belirlenen bir otomobili merkez Akdeniz ilçesindeki Yeşilçimen Mahallesi'nde terk edilmiş halde buldu. Yapılan aramalarda aracın bagajında 9 parça halinde toplam 44 kilo esrar bulan polis, uyuşturucuya el koyup, araç sahibini yakalamak için çalışma başlattı.
Kısa sürede gözaltına alınan ve doktor olduğu öğrenilen otomobilin sahibi V.K., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

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