Otomobilinde 9 tabanca ile yakalandı

Tolga YANIK/KONYA, (DHA) - KONYA'da, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, ruhsatsız tabanca satmaya çalıştığı ileri sürülen A.D., gözaltına alındı. A.D.'nin otomobilinde yapılan aramada 9 tabanca ve 9 şarjör ile 50 mermi ele geçirildi.

Konya Jandarma Komutanlığı ekipleri, Meram ilçesinde oturan A.D.'nin kaçak silah satışı yaptığı bilgisini aldı. Bunun üzerine çalışma başlatan ekipler, teknik ve fiziki takibin ardından dün operasyon düzenledi. Operasyonda A.D., gözaltına alınırken, otomobilinde sakladığı 9 tabanca ve 9 şarjör ile 50 mermi ele geçirildi. A.D., sorgusunun ardından bugün adliyeye sevk edildi.

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