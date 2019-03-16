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Otomobilinde av tüfeğiyle intihara kalkıştı

YAŞAM HABERLERİ  | 16.03.2019 23:04 | Son Güncelleme

KÜTAHYA’da park halindeki otomobilinde av tüfeğiyle kendini vuran Halil A.

Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA,(DHA)- KÜTAHYA’da park halindeki otomobilinde av tüfeğiyle kendini vuran Halil A. (41) ağır yaralandı. Halil A., ambulansla kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı.

Olay, Emre Mahallesi Kozluca Sokak'ta meydana geldi. Belediyede işçi olarak çalıştığı öğrenilen Halil A., park halindeki kendisine ait otomobilde av tüfeğiyle göğsüne ateş etti. Ağır yaralanan Halil A., ambulansla Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Halil A., hastanede tedaviye alınırken, olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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