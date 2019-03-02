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Otomobilinde başından vurularak öldürüldü (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 02.03.2019 18:13 | Son Güncelleme

CİNAYET NEDENİ: SOSYAL MEDYADAKİ TARTIŞMA  Eskişehir'de, Zafer Gözel’i otomobilinde başından vurarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan Ali Kantaş.

Otomobilinde başından vurularak öldürüldü (2)

CİNAYET NEDENİ: SOSYAL MEDYADAKİ TARTIŞMA
Eskişehir'de, Zafer Gözel’i otomobilinde başından vurarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan Ali Kantaş. işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Cinayeti itiraf eden Kantaş, Zafer Gözel’i sosyal medyada tartışmalarıyla aralarında başlayan husumet nedeniyle öldürdüğünü söyledi. Savcılık sorgusunun ardından Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edilen Ali Kantaş ‘kasten adam öldürmek’ suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu.

Ali Naki ERDOĞAN/ESKİŞEHİR,(DHA)
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Otomobilinde başından vurularak öldürüldü (2)

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