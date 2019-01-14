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Otomobilinde başından vurularak, öldürülmüş halde bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 14.01.2019 16:03 | Son Güncelleme

MERSİN'de Serkan Ateş(40), otomobilinde başından tabancayla vurularak öldürülmüş halde bulundu.

Otomobilinde başından vurularak, öldürülmüş halde bulundu

MERSİN, (DHA) - MERSİN'de Serkan Ateş(40), otomobilinde başından tabancayla vurularak öldürülmüş halde bulundu. Jandarma cinayetle ilgili 1 şüpheliyi gözaltına aldı.
Merkez Mezitli ilçesine bağlı Fındıkpınarı Mahallesi'ne giden yol üzerindeki bir otomobilde bir kişinin hareketsiz durduğunu gören vatandaşlar, durumu jandarmaya bildirdi. Hemen verilen adrese gelen jandarma ekipleri otomobildeki kişinin Serkan Ateş olduğunu ve başından tabancayla vurularak öldürüldüğünü belirledi. Jandarma yaptığı araştırmalar sonucunda Ateş'in akrabası olduğu öğrenilen 1 şüpheliyi gözaltına aldı. Cinayetle ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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