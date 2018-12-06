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Otomobilinde bıraktığı 245 bin lirası çalınınca hırsızları kovaladı

YAŞAM HABERLERİ  | 06.12.2018 12:58 | Son Güncelleme

İZMİR'in Torbalı ilçesinde, bankadan para çeken S.G.'yi takip eden kimliği belirsiz kişiler, park halindeki otomobilin camını kırarak, aldıkları 245 bin lirayla kaçtı.

Otomobilinde bıraktığı 245 bin lirası çalınınca hırsızları kovaladı

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA) - İZMİR'in Torbalı ilçesinde, bankadan para çeken S.G.'yi takip eden kimliği belirsiz kişiler, park halindeki otomobilin camını kırarak, aldıkları 245 bin lirayla kaçtı. Parasının çalındığını gören S.G. ile hırsızlar arasındaki kovalamaca, çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarınca kaydedildi. Polis, kaçan hırsızların yakalanması için çalışma başlattı.
Olay, 30 Kasım Cuma günü, Torbalı Metropolis Caddesi üzerinde meydana geldi. Bankadan para çeken S.G., arkadaşıyla caddedeki kafeye oturdu. Parayı otomobilinde bırakan S.G. ile arkadaşı sohbet ederken, iddiaya göre, önünde 34 LP 798 ve arkasında 34 JT 2526 plakaları takılı otomobilden inen kimliği belirsiz kişiler, park halindeki aracın camını kırarak, 245 bin lirayı çalıp, hızla uzaklaştı. Parasının çalındığını gören S.G. ve arkadaşı, camı kırılan otomobile binerek, hırsızları takip etmeye başladı. Bu sırada S.G. ile arkadaşı, otomobille kaçan hırsızları durdurmak amacıyla pompalı tüfekle ateş etti. Sokak aralarında süren takip, çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Bu sırada hırsızlar, peşlerinden gelen S.G.'nin durmasını sağlamak için paranın yaklaşık 30 bin lirasını yola saçtı. S.G., yola saçılan paraları toplamak için dururken, hırsızlar da bazı araçlara çarparak, zarar verdi ve bir süre sonra izlerini kaybettirdi. Bunun üzerine polise giden S.G., parasının çalındığı belirterek, şikayetçi oldu. Emniyetteki ifadesinde, aracında 200 bin lira olduğunu ve bankadan da 45 bin lira çektiğini anlatan S.G., hırsızların bulunmasını istedi.
Olayı araştıran polis ekipleri, hırsızların, S.G.'yi bankadan çıktıktan sonra takip etmeye başladığını tespit etti. Soruşturmayı derinleştiren ekipler, hırsızların kullandığı otomobili Yazıbaşı Mahallesi'ndeki ormanlıkta buldu. Parmak izi çalışması yapan ekipler, aracın üzerinde çok sayıda saçma deliği olduğunu belirleyince S.G. ve arkadaşının ifadesine başvurdu. S.G.'nin evinde yapılan aramada; pompalı tüfek, ruhsatsız tabanca ve bu tabancaya ait 46 mermi ele geçirildi. Emniyette ifadesi alınan S.G. ve arkadaşı, serbest bırakıldı.
Öte yandan polisin kaçan hırsızları yakalamak için başlattığı çalışma sürdürülüyor.

FOTOĞRAFLI

Otomobilinde bıraktığı 245 bin lirası çalınınca hırsızları kovaladıOtomobilinde bıraktığı 245 bin lirası çalınınca hırsızları kovaladıOtomobilinde bıraktığı 245 bin lirası çalınınca hırsızları kovaladı

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