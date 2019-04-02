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Otomobilinde eroin bulunan İranlı sürücüye gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 02.04.2019 10:44 | Son Güncelleme

KAYSERİ'de, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda İran uyruklu R.H.'nin kullandığı otomobil içinde 171 gram eroin ele geçirildi, şüpheli gözaltına alındı.

Otomobilinde eroin bulunan İranlı sürücüye gözaltı

KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda İran uyruklu R.H.'nin kullandığı otomobil içinde 171 gram eroin ele geçirildi, şüpheli gözaltına alındı.
Kayseri Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ihbar üzerine kent merkezinde takip ettiği otomobili durdurdu. Araçta yapılan aramada torpido bölümüne gizlenmiş 171 gram eroin bulundu. Uyuşturucu maddeye el konulurken, sürücü R.H. gözaltına alındı. Soruşturma sürdürülüyor.
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