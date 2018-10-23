Otomobilinde intihar etti

GAZİANTEP'te Mehmet A. (24), sokak ortasına park ettiği otomobilde başına tabanca ile ateş ederek yaşamına son verdi. Olay, öğle saatlerinde Fırat Mahallesi'nde meydana geldi. Mehmet A., kullandığı 27 AAJ 482 plakalı otomobili sokak ortasına durdurdu. Bir süre cep telefonuyla konuşan Mehmet A., ardından yanındaki tabancayla başına ateş etti. Silah sesini duyan mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı Mehmet A.'yı, Dr. Ersin Arslan Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne götürdü. Mehmet A., acil serviste doktorların müdahalesine karşın kurtarılamadı. Otomobil, olay yerine gelen polis ekiplerinin incelemesinin ardından otoparka çekildi. Polis ekipleri, Mehmet A.'nın intihar nedeninin belirlenmesi için çalışma başlattı. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ -------------------------------- - Olay yerin - Polislerin olay yerindeki ve otomobildeki incelemesi - Otomobilin çekilmesi - Genel ve detay görüntüler Haber- Kamera Eyyüp BURUN-GAZİANTEP (DHA) 239 MB
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