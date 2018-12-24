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Otomobilinde intihar etti

YAŞAM HABERLERİ  | 24.12.2018 02:08 | Son Güncelleme

HATAY'ın Dörtyol ilçesinde Ahmet Ertosun (33), otomobilinde başına dayadığı pompalı av tüfeğini ateşleyerek intihar etti.

Otomobilinde intihar etti

Sedat İSKENDEROĞLU/DÖRTYOL (Hatay), (DHA) - HATAY'ın Dörtyol ilçesinde Ahmet Ertosun (33), otomobilinde başına dayadığı pompalı av tüfeğini ateşleyerek intihar etti.
Olay, gece saatlerinde Kışlalar Mahallesi Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. Park halindeki otomobilin içindeki kişinin kanlar içinde olduğunu fark eden vatandaşlar, durumu polise ve 112 Acil'e bildirdi. Olay yerine sevk edilen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, otomobildeki kişinin öldüğü belirlendi. Polisin olay yerinde yaptığı incelemede isminin Ahmet Ertosun olduğu tespit edilen kişinin yanında pompalı av tüfeği bulundu. Ertosun'un başına dayadığı pompalı av tüfeğini ateşleyerek intihar ettiği saptayan polis, kriminal inceleme için silaha el koydu. Ertosun'un cesedi, yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.
Polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

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