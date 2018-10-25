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Otomobilinde öldürülmüş bulundu, 'Arap Metin' aranıyor

YAŞAM HABERLERİ  | 25.10.2018 11:55 | Son Güncelleme

İZMİR'in Bayındır ilçesinde, Halim Hoşol (44), otomobilinin içinde av tüfeğiyle vurularak, öldürülmüş bulundu.

Otomobilinde öldürülmüş bulundu, 'Arap Metin' aranıyor

Yiğit SOYLU/TİRE (İzmir), (DHA) - İZMİR'in Bayındır ilçesinde, Halim Hoşol (44), otomobilinin içinde av tüfeğiyle vurularak, öldürülmüş bulundu. Jandarma, cinayet şüphelisi olarak, Hoşol ile aralarında husumet olan 'Arap Metin' lakaplı Metin Ö.'yü (42) aramaya başladı.
Bayındır'a 13 kilometre uzaklıktaki kırsal Buruncuk Mahallesi muhtarlığı için eski adaylardan Halim Hoşol, salı günü saat 22.00 sıralarında, otomobilinde av tüfeğiyle vurularak, öldürülmüş bulundu. Hoşol'un vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden saçmalarla yaşamını yitirdiği belirlendi. Hoşol'un 1 günlük olduğu sanılan cansız bedeni, jandarma ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Soruşturma başlatan jandarma, cinayet şüphelisi olarak, Hoşol ile aralarında husumet bulunduğu öğrenilen, Buruncuk Mahallesi'nden, çevresinde 'Arap Metin' olarak tanınan Metin Ö.'yü aramaya başladı. Metin Ö.'nün yakalanması için çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.
KAYBETTİĞİ SEÇİMDE KAZANAN ADAYI ÖLDÜRMÜŞ
Öte yandan Buruncuk Mahallesi'nde, 28 Mart 2004 tarihinde yapılan seçimde muhtar adayı olup, kaybeden Halim Hoşol, kazanan aday Muharrem Ödemişlioğlu'nu (50) av tüfeğiyle öldürdüğü gerekçesiyle girdiği cezaevinden bir süre önce tahliye edilmişti.

FOTOĞRAFLI

Otomobilinde öldürülmüş bulundu, 'Arap Metin' aranıyor

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