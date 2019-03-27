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Otomobilinde ölü bulunan kadın muhtarın kızı Merve, aday oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.03.2019 14:17 | Son Güncelleme

Balıkesir'in Edremit ilçesinde geçen ay otomobilinde başından vurulmuş halde ölü bulunan Sarıkız Mahallesi Muhtarı ve adayı Nuray Günaçar'ın (41) kızı Merve Günaçar (23), muhtar adayı oldu.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde geçen ay otomobilinde başından vurulmuş halde ölü bulunan Sarıkız Mahallesi Muhtarı ve adayı Nuray Günaçar'ın (41) kızı Merve Günaçar (23), muhtar adayı oldu. Annesinin hatırasını yaşatmak ve projelerini devam ettirmek isteyen Merve Günaçar, ev ve iş yerlerini ziyaret ederek destek istiyor.
Edremit'in Sarıkız Mahallesi'nde Merve Günaçar, geçen 27 Şubat'ta otomobilinde tabancayla başından vurulmuş halde cansız bedeni bulunan muhtar annesi Nuray Günaçar'ın anısını yaşatmak için muhtarlığa aday oldu. Seçim çalışmaları kapsamında esnaf ve ev ziyaretleri yapan Merve Günaçar, annesinin ne kadar sevilen bir kişi olduğunu bir kez daha gördüğünü söyledi. Merve Günaçar, annesinin hatırasına sahip çıkmak ve yarım kalan projelerini tamamlamak istediğini belirtti.
Annesi Nuray Günaçar'ın iki dönem muhtarlık yaptığını söyleyen Merve Günaçar, Annem kadınların sosyal yaşam içerisinde sürekli yer almasını isteyen birisiydi. Bu konuda birçok insana önayak olmuştu. Sürekli pozitif bir enerjisi vardı. Kendisini çok erken kaybettik. Ancak şu an annemin görevini devralmak için yaptığım ziyaretlerde, insanlara ne kadar fazla dokunduğunu, ne kadar çok sevildiğini bir kez daha görmüş oldum. Çevremden olumlu tepkiler alıyorum. İnşallah onun bayrağına en iyi şekilde sahip çıkacağım dedi.
ESNAFTAN DESTEK
Nuray Günaçar'ın aza listesinde yer alan ve şimdi de kızı Merve Günaçar'ın yanında olan esnaf Sevda Koç da, Nuray Günaçar'ın sevgi dolu yapısıyla insanlara sürekli pozitif hayat enerjisi verdiğini söyledi. Merve Günaçar'ı desteklediklerini belirten Koç, Nuray Günaçar'ı 10 seneden bu yana tanırdım. Neşe dolu, yardımsever bir insandı. 'Başkalarının acısıyla kendimin acısını unutuyorum' derdi. Herkesin derdine koştururdu. Şimdi onun bıraktığı bayrağı kızı devraldı. Merve ile beraberiz, destekliyoruz diye konuştu.
Sarıkız Mahallesi esnafından Şahin Demir ise Nuray Günaçar'ın cesaretiyle ön plana çıkan biri olduğunu belirtti. Demir, Nuray Hanım muhtarımızdı. Cesur, çalışkan birisiydi. Şimdi kızı aday olarak geldi. Kendisini de bu güveni nedeniyle kutluyorum. Aynı cesaretle annesinin görevini sürdüreceğini düşünüyorum. Herkesin yardımına koşardı. Şimdi kızı belki ondan daha da başarılı olur dedi.
OLAYLA İLGİLİ BİR KİŞİ TUTUKLANDI
Edremit Sarıkız Mahalle Muhtarı Nuray Günaçar, geçen 27 Şubat'ta otomobilinde başından vurulmuş halde ölü bulunmuş ve olayla ilgili Hüseyin G. (35) tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

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