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Otomobilinde sırtından vurulmuş halde bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.02.2020 18:46 | Son Güncelleme

İzmir’in Tire İlçesinde bir kişi kendi aracı içerisinde sırtından vurulmuş halde ölü olarak bulundu.Edinilen bilgiye göre olay, Tire’ye bağlı Karateke köyü yakınlarındaki belediye çöplüğü yolu üzerinde meydana geldi.

İzmir’in Tire İlçesinde bir kişi kendi aracı içerisinde sırtından vurulmuş halde ölü olarak bulundu.
Edinilen bilgiye göre olay, Tire’ye bağlı Karateke köyü yakınlarındaki belediye çöplüğü yolu üzerinde meydana geldi. Yoldan geçmekte olan belediye temizlik işçileri, kapıları açık bir otomobili gördü. Otomobile yaklaştıklarında içinde hareketsiz bir kişi olduğunu gören işçiler, hemen durumu jandarmaya bildirdi. Olay yerine kısa sürede ulaşan jandarma, olay yerinde güvenliği aldıktan sonra incelemeye başladı. Aracın içinde bulunan şahsın 36 yaşındaki Olgun Özkan olduğu öğrenildi. Sırtından vurulan Özkan’ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Aracının içerisinde ölü olarak bulunan Olgun Özkan’ın, Tire’ye bağlı Çayırlı köyünde ikamet ettiği ve hayvancılıkla uğraştığı öğrenildi. Jandarma, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

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