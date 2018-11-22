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Otomobilinde silahlı saldırıya uğrayan kadın öldü (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 22.11.2018 12:44 | Son Güncelleme

EŞİ, HALAY ÇEKERKEN DÜŞÜP ÖLMÜŞTÜ Bursa'nın Gemlik ilçesinde aracında uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Günay Torun'un eşi, radyoloji teknikeri Hilmi Torun, geçen yıl Antalya Manavgat'taki tatilleri sırasında halay çekerken düşüp, başını sert zemine çarparak yaşamını yitirmişti.

Otomobilinde silahlı saldırıya uğrayan kadın öldü (2)

EŞİ, HALAY ÇEKERKEN DÜŞÜP ÖLMÜŞTÜ
Bursa'nın Gemlik ilçesinde aracında uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Günay Torun'un eşi, radyoloji teknikeri Hilmi Torun, geçen yıl Antalya Manavgat'taki tatilleri sırasında halay çekerken düşüp, başını sert zemine çarparak yaşamını yitirmişti. Güney Torun, eşinin cenaze töreninde gözyaşlarına boğulmuştu.
Manavgat'a bağlı Çenger Mahallesi'ndeki 5 yıldızlı bir otelde tatil yapan Hilmi Torun, geçen yıl Eylül ayında, gece otelin havuz başında halay çektiği sırada düştü. Başını havuz kenarındaki sert zemine çarparak kan içinde kalan Hilmi Turan'a ilk müdahaleyi tatilciler ve otel doktoru yaptı. Daha sonra gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla Manavgat Devlet Hastanesi'ne götürülen Hilmi Toru, kurtarılamadı.
Gemlik Devlet Hastanesinde radyoloji teknikeri olarak çalışan Hilmi Turan'ın eşi Gülay ve tek çocuğu Eylül ile Manavgat'a tatile geldiği ve tatilin son günü olayın meydana geldiği belirtildi.
Hilmi Torun'un son anlarını ise aynı geceye katılan bir tatilci cep telefonuyla kaydetmişti. Görüntülerde halay çeken kalabalık grubun arasında oynamaya devam eden Hilmi Turan'ın bir süre sonra yerde hareketsiz kaldığı ve diğer taticilerin kendisine müdahale ettiği görülüyor.

FOTOĞRAFLI

Otomobilinde silahlı saldırıya uğrayan kadın öldü (2)Otomobilinde silahlı saldırıya uğrayan kadın öldü (2)Otomobilinde silahlı saldırıya uğrayan kadın öldü (2)Otomobilinde silahlı saldırıya uğrayan kadın öldü (2)

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