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Otomobilinde silahlı saldırıya uğrayan kadın öldü (3)

YAŞAM HABERLERİ  | 22.11.2018 15:13 | Son Güncelleme

CİNAYET ŞÜPHELİSİ KARDEŞİ ÇIKTI Gemlik ilçesinde, aracında silahlı saldırıya uğrayan ve olay yerinde yaşamını yitiren Günay Torun’a (55) tabancayla ateş eden şüpheli Halil K., Bursa’nın Karacabey ilçesinde bir tanıdığının evinde suç aleti tabancayla ele geçirildi.

Otomobilinde silahlı saldırıya uğrayan kadın öldü (3)

CİNAYET ŞÜPHELİSİ KARDEŞİ ÇIKTI
Gemlik ilçesinde, aracında silahlı saldırıya uğrayan ve olay yerinde yaşamını yitiren Günay Torun’a (55) tabancayla ateş eden şüpheli Halil K., Bursa’nın Karacabey ilçesinde bir tanıdığının evinde suç aleti tabancayla ele geçirildi. Gemlik ve Karacabey polisinin ortaklaşa çalması sonucu yakalanan şüphelinin, ölen Torun’un kardeşi olduğu, olayın alacak meselesinden kaynaklanmış olabileceği ifade edildi.
Halil K.'nin sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımlarda, 'Alacak nefesimiz olduğu sürece soracak hesabımız da olacaktır. Ben demiştim' yazdığı belirlendi.

Kemal ALTINDAĞ/GEMLİK (Bursa), (DHA)

Otomobilinde silahlı saldırıya uğrayan kadın öldü (3)

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