HABER

Otomobilinde silahlı saldırıya uğrayan kadın öldü (4)

YAŞAM HABERLERİ  | 22.11.2018 16:16 | Son Güncelleme

1 AY ÖNCE TEHDİT EDİNCE, ŞİKAYETÇİ OLMUŞ Bursa'da uğradığı silahlı saldırıda yaşamını yitiren Günay Torun'un, katil zanlısı olarak gözaltına alınan kardeşi Halil K.'den 1 ay önce şikayetçi olduğu ortaya çıktı. Gemlik Emniyet Müdürlüğü'ne başvuran Günay Torun'un, kardeşinin, annesiyle birlikte yaşadığı eve gelip, tehdit ettiğini söylediği belirtildi.

Otomobilinde silahlı saldırıya uğrayan kadın öldü (4)

1 AY ÖNCE TEHDİT EDİNCE, ŞİKAYETÇİ OLMUŞ
Bursa'da uğradığı silahlı saldırıda yaşamını yitiren Günay Torun'un, katil zanlısı olarak gözaltına alınan kardeşi Halil K.'den 1 ay önce şikayetçi olduğu ortaya çıktı. Gemlik Emniyet Müdürlüğü'ne başvuran Günay Torun'un, kardeşinin, annesiyle birlikte yaşadığı eve gelip, tehdit ettiğini söylediği belirtildi. Torun'un polise verdiği ifadede, ''İşsiz olan kardeşim sürekli Gemlik'teki adresimize gelerek bizden para istiyor. Vermememiz durumda bizi ölümle tehdit ediyor. Kardeşimin Osmangazi ilçesindeki ikamet adresini bilmiyorum. Ama o bizimkini biliyor. Ben Gemlik'i terk etmek istiyorum. Beni gördüğü yerde öldürebilir'' dediği kaydedildi.
Kemal ALTINDAĞ/ GEMLİK (Bursa),(DHA)

FOTOĞRAFLI

Yol kenarında ayaküstü tedavi! Önce yakıyorlar, sonra da...Yol kenarında ayaküstü tedavi! Önce yakıyorlar, sonra da...
Girdiği trafoda akıma kapılıp öldüGirdiği trafoda akıma kapılıp öldü
Mezarlığın demir kapısı çalındıMezarlığın demir kapısı çalındı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan, 'bizi bağlamaz' demişti! Demirtaş kararı için olay yaratacak sözler

Erdoğan, 'bizi bağlamaz' demişti! Demirtaş kararı için olay yaratacak sözler

Sunucu Murat Yeni FETÖ'den gözaltına alındı

Sunucu Murat Yeni FETÖ'den gözaltına alındı

Sağlıkta yıpranma payı ile ilgili detaylar belli oldu

Sağlıkta yıpranma payı ile ilgili detaylar belli oldu

Motorinde 13-14 kuruş indirim bekleniyor

Motorinde 13-14 kuruş indirim bekleniyor

Milli Eğitim Bakanı Selçuk duyurdu! MEB, 4 beceride Türkçe sınavı yapacak

Milli Eğitim Bakanı Selçuk duyurdu! MEB, 4 beceride Türkçe sınavı yapacak

İstanbul için Meteoroloji'nin ardından bir uyarı da AKOM'dan

İstanbul için Meteoroloji'nin ardından bir uyarı da AKOM'dan

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Tarihi Roma Tiyatrosu'ndan 2 bin 500 yıllık seramikler çıktı

Tarihi Roma Tiyatrosu'ndan 2 bin 500 yıllık seramikler çıktı

Konya'da sabah kahvaltısında şok! Simitten poşet çıktı...

Konya'da sabah kahvaltısında şok! Simitten poşet çıktı...

Antalya'da dolandırıcılardan şeytani plan! 'Hesabınızdan para çekiliyor'

Antalya'da dolandırıcılardan şeytani plan! 'Hesabınızdan para çekiliyor'

300 yıllık gelinliğin hikayesi

300 yıllık gelinliğin hikayesi

'Hıdırnebi' Uzungöl'e alternatif olacak

'Hıdırnebi' Uzungöl'e alternatif olacak

Erzurum'da çalıştığı bankanın 4,5 milyonunu zimmetine geçirdi! Tahliye edildi...

Erzurum'da çalıştığı bankanın 4,5 milyonunu zimmetine geçirdi! Tahliye edildi...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.