Otomobilinde silahlı saldırıya uğrayan kadın öldü (4)

1 AY ÖNCE TEHDİT EDİNCE, ŞİKAYETÇİ OLMUŞ

Bursa'da uğradığı silahlı saldırıda yaşamını yitiren Günay Torun'un, katil zanlısı olarak gözaltına alınan kardeşi Halil K.'den 1 ay önce şikayetçi olduğu ortaya çıktı. Gemlik Emniyet Müdürlüğü'ne başvuran Günay Torun'un, kardeşinin, annesiyle birlikte yaşadığı eve gelip, tehdit ettiğini söylediği belirtildi. Torun'un polise verdiği ifadede, ''İşsiz olan kardeşim sürekli Gemlik'teki adresimize gelerek bizden para istiyor. Vermememiz durumda bizi ölümle tehdit ediyor. Kardeşimin Osmangazi ilçesindeki ikamet adresini bilmiyorum. Ama o bizimkini biliyor. Ben Gemlik'i terk etmek istiyorum. Beni gördüğü yerde öldürebilir'' dediği kaydedildi.

Kemal ALTINDAĞ/ GEMLİK (Bursa),(DHA)

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