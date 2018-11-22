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Otomobilinde silahlı saldırıya uğrayan kadın öldü (5)

YAŞAM HABERLERİ  | 22.11.2018 16:59 | Son Güncelleme

CİNAYET GÜVENLİK KAMERASINDA Bursa'nın Gemlik ilçesinde, Günay Torun'un öldürüldüğü olay, güvenlik kameralarına yansıdı.

Otomobilinde silahlı saldırıya uğrayan kadın öldü (5)

CİNAYET GÜVENLİK KAMERASINDA
Bursa'nın Gemlik ilçesinde, Günay Torun'un öldürüldüğü olay, güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, katil zanlısı Halil K., aracın yanında ablası Torun'la konuşuyor, ardından tabancasını çıkarıp ateş ediyor.
Diğer taraftan, Karacabey ilçesinde yakalanan şüpheli Halil K., polis ekiplerince Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Şüphelinin, emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.

Kemal ALTINDAĞ/GEMLİK (Bursa), (DHA)

FOTOĞRAFLI

Otomobilinde silahlı saldırıya uğrayan kadın öldü (5)Otomobilinde silahlı saldırıya uğrayan kadın öldü (5)Otomobilinde silahlı saldırıya uğrayan kadın öldü (5)Otomobilinde silahlı saldırıya uğrayan kadın öldü (5)

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