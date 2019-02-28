HABER

Otomobilinde uğradığı pompalı tüfekli saldırıda ağır yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 28.02.2019 09:06 | Son Güncelleme

İZMİR’in Karabağlar ilçesinde otomobilinde kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin pompalı tüfekli saldırısına uğrayan Serdar Uyanık (33), ağır yaralandı.

Halil İbrahim KARABIYIK/İZMİR, (DHA)- İZMİR’in Karabağlar ilçesinde otomobilinde kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin pompalı tüfekli saldırısına uğrayan Serdar Uyanık (33), ağır yaralandı. Olay, saat 00.30 sıralarında Peker Mahallesi 5156 Sokak'ta meydana geldi. Serdar Uyanık, 34 KM 838 plakalı otomobiliyle ilerlerken kimliği belirsiz kişi veya kişilerin pompalı tüfekli saldırısına uğradı. Vücuduna isabet eden saçmalarla Uyanık ağır yaralandı, şüpheliler ise kaçtı. Çevre sakinlerinin ihbarı üzeren bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Serdar Uyanık, ambulansla kaldırıldığı Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedaviye alındı. Uyanık'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi. Polis ekipleri, saldırgan ya da saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.

PARTNERPopo estetiği yaptıran ünlülerPopo estetiği yaptıran ünlüler
Ankara'da et restoranına silahlı saldırıAnkara'da et restoranına silahlı saldırı
Kedi, evde çıkan yangında sahibini kurtardıKedi, evde çıkan yangında sahibini kurtardı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Şeyma Subaşı cesur pozlarıyla yine olay oldu

Şeyma Subaşı cesur pozlarıyla yine olay oldu

Acısını sosyal medyadan duyurdu: Canımı kaybettim

Acısını sosyal medyadan duyurdu: Canımı kaybettim

Ankara'da restorana silahlı saldırı

Ankara'da restorana silahlı saldırı

CHP'den anket açıklaması: İstanbul, Ankara, İzmir...

CHP'den anket açıklaması: İstanbul, Ankara, İzmir...

Trump tüm sırlarını ortaya döktü! Her şeyi bir bir anlattı!

Trump tüm sırlarını ortaya döktü! Her şeyi bir bir anlattı!

Kırıkkale'de dev operasyon: Çok sayıda gözaltı var!

Kırıkkale'de dev operasyon: Çok sayıda gözaltı var!

İlginizi Çekebilir

Seçili Samsung Beyaz Eşyalarda Samsung Galaxy telefon hediye!

Seçili Samsung Beyaz Eşyalarda Samsung Galaxy telefon hediye!

Mezarlıkta korkutan görüntü! 'Tanımadığımız mezarlar da var...'

Mezarlıkta korkutan görüntü! 'Tanımadığımız mezarlar da var...'

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Eşi yokken evine gelen adamı av tüfeğiyle öldürdü

Eşi yokken evine gelen adamı av tüfeğiyle öldürdü

Kızını hamile bırakan babaya 30 yıl hapis cezası

Kızını hamile bırakan babaya 30 yıl hapis cezası

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bursa'da iğrenç olay! Hemşireyi odasına çağırıp taciz etti

Bursa'da iğrenç olay! Hemşireyi odasına çağırıp...

Üvey kızına işkence iddiasıyla tutuklandı

Üvey kızına işkence iddiasıyla tutuklandı

Sosyal medyada tanıştığı kıza cinsel istismarda bulundu

Sosyal medyada tanıştığı kıza cinsel istismarda bulundu

Mezarlıkta korkutan görüntü! 'Tanımadığımız mezarlar da var, söylenti vardı...'

Mezarlıkta korkutan görüntü! 'Tanımadığımız mezarlar da var...'

Sipariş kolilerinden 300 bin lira çıktı! Gözlerine inanamadı

Sipariş kolilerinden çıktı! Gözlerine inanamadı

Sivas’ta nesli tükenmekte olan vaşak görüntülendi

Sivas’ta nesli tükenmekte olan vaşak görüntülendi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.