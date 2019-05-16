Otomobilinde uyuşturucu bulunan İranlı tutuklandı

Barış GEZİCİ/AKHİSAR (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Akhisar ilçesi girişinde durdurularak arama yapılan otomobilde uyuşturucu madde ele geçirdi. Gözaltına alınan İran uyruklu sürücü H.H.Y., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Akhisar İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, kente uyuşturucu madde getirileceği ihbarı üzerine harekete geçti. Dün Alaşehir Karayolu üzerindeki ilçe girişinde önlem alan polis ekipleri, uyuşturucu madde bulunduğu belirlenen otomobili durdurdu. Otomobilde yapılan aramada çeşitli yerlere gizlenmiş 10 poşet içine vakumlanmış halde 1636 gram toz esrar, 60.7 gram eroin ve 605 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. İran uyruklu sürücü H.H.Y. gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.H.Y., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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