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Otomobilinde uyuşturucu ele geçirilen sürücü tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 15.11.2018 11:47 | Son Güncelleme

GAZİANTEP'te, şüphe üzerine durdurulan ve uyuşturucu ele geçirilen otomobilin sürücüsü tutuklandı.

Otomobilinde uyuşturucu ele geçirilen sürücü tutuklandı

GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP'te, şüphe üzerine durdurulan ve uyuşturucu ele geçirilen otomobilin sürücüsü tutuklandı.
Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen M.S. isimli kişiyi takibe aldı. Uyuşturucu sattığı belirlenen M.S.'nin kullandığı otomobil Fıstıklım Mahallesi yakınlarında durduruldu. Arama yapılan otomobilde satışa hazır 375 gram esrar, 13 gram metamfetamin, 27 uyuşturucu hap ile hassas terazi ele geçirildi. Uyuşturucuya el koyan polisin gözaltına aldığı M.S., sorgulamasının ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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