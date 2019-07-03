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Otomobilinde uyuşturucuyla yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 03.07.2019 13:19 | Son Güncelleme

BOLU'da, otomobilinde 52 gram skunk ve 61 uyuşturucu hap ele geçirilen kepçe operatörü M.S.

Otomobilinde uyuşturucuyla yakalandı

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA) - BOLU'da, otomobilinde 52 gram skunk ve 61 uyuşturucu hap ele geçirilen kepçe operatörü M.S. (30), gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan M.S., adliyeye sevk edildi.
Bolu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, D-100 yolunda, M.S. yönetimindeki plakası öğrenilemeyen otomobili durdurdu. Kepçe operatörü M.S.'nin aracında yapılan aramada, 52 gram skunk ve 61 uyuşturucu hap bulundu. Gözaltına alınan M.S., sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. M.S., buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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Otomobilinde uyuşturucuyla yakalandı

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