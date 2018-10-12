Otomobilinde uyuyakalan sürücü güçlükle uyandırıldı

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA'nın İnegöl ilçesinde, cadde üzerinde park ettiği otomobilinde uyuyakalan sürücü Serkan Asar (32), polis ve sağlık ekiplerinin uzun uğraşları sonucu uyandırıldı. Serkan Asar, TIR sürücüsü olduğunu, uzun süre uykusuz kaldığı için araçta uyuyakaldığını söyledi.
Orhaniye Mahallesi, Ankara Caddesi üzerinde park halinde bulunan 16 KFG 02 plakalı otomobilin içinde uyuyan sürücü, çevredekilerin dikkatini çekti. Şeridin bir kısmını kapatan otomobile yaklaşan vatandaşlar, kapıyı açıp sürücü Serkan Asar'ı uyandırmaya çalıştı. Asar'ın uyanmaması üzerine polise haber verildi. Gelen trafik ekipleri, sürücüyü elleriyle dokunarak uyandırmak istedi; ancak başarılı olamadılar. Bunun üzerine 112 Acil Servis'ten yardım istendi. Ambulansla gelen sağlık görevlileri, sürücüyü elleriyle sarsarak uyandırmayı başardı. Uyandığında çevresindeki kalabalığı gören sürücü şaşırdı. TIR sürücüsü olduğunu ve uzun yola gittiğini söyleyen Serkan Asar, uzun süre uykusuz kaldığı için araçta uyuyakaldığını belirtti. Serkan Asar, bir arkadaşının kullandığı aynı araçla evine götürüldü.
FOTOĞRAFLI
Rahip Brunson kararı duyunca hıçkırarak ağladı!
ABD Konsolosluk tercümanına tahliye çıkmadı
Dev patlama! Hava üssünde F-16'ları yanlışlıkla vurdular
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Münbiç açıklaması: Oraya da girilecek
Skandalın böylesi! Çıplak ve bağlanmış haldeki fotoğraflarını mail atınca...
İğrenç sapık kamerada! Engelli kızı dakikalarca sıkıştırdı
Türkiye'ye şaşkına çeviren olay! İki erkek düğün salonunda evlendi
CHP'nin İstanbul adayı kim olacak? Canan Kaftancıoğlu: Bu akşam sürprizimiz olacak
Facebook 40 milyon kişinin hesabını kapattı
Poems sendromu sonu oluyordu! 29 kiloya kadar düştü, konuşamaz hale geldi ama...
Çinlilerin yeni oyuncağı ortaya çıktı!
Okuyucu Yorumları 0 yorum