Otomobilindeki yangını söndürmek isterken dumandan zehirlendi

Muhammed KISIR/KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ'de, park halindeki otomobilinin motorunda çıkan yangını söndürmeye çalışan Abdullah Boran (50), dumandan zehirlenerek hastaneye kaldırıldı.

Merkez Melikgazi ilçesi Battalgazi Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Abdullah Boran, 38 SP 916 plakalı otomobilini temizlediği sırada, aracın motoru yanmaya başladı. Boran, otomobilini kendi imkanlarıyla söndürmeye çalışırken, dumandan etkilenerek zehirlendi. Yanan aracını söndüren Boran, çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen 112 acil sağlık ekipleri tarafından Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Boran'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.

FOTOĞRAFLI



