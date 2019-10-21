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Otomobilinden kaçak pipo tütünü çıkan şüpheli tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.10.2019 09:58 | Son Güncelleme

Otomobilinden kaçak pipo tütünü çıkan şüpheli tutuklandı

Adana'da otomobilinde kaçak pipo tütünü ele geçirilen sürücü tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, D-400 kara yolunun merkez Sarıçam ilçesi yakınlarında yaptığı denetim sırasında şüphelendiği bir otomobili durdurdu.

Otomobilde yapılan aramada, tampon, koltuk, kapı ve bagajın çeşitli yerlerine gizlenmiş gümrük kaçağı bin 65 paket kaçak pipo tütünü ile 267 paket sigara bulundu.

Gözaltına alınan sürücü S.B, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheli çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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adana Kaçakçılık pipo tütünü

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