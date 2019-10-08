HABER

Otomobilinden otomatik tüfek çıkan şüpheli tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 08.10.2019 11:48 | Son Güncelleme

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, R.A.'nın evi ile otomobilinde 1 otomatik tüfek, 23 mermi, 1 bıçak ve biri kuru sıkı 2 tabanca ele geçirildi.

Otomobilinden otomatik tüfek çıkan şüpheli tutuklandı

GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, R.A.'nın evi ile otomobilinde 1 otomatik tüfek, 23 mermi, 1 bıçak ve biri kuru sıkı 2 tabanca ele geçirildi. R.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ve İslahiye İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, R.A.'nın otomobili ile evinde ruhsatsız silah olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Jandarma ekipleri, takibe aldıkları R.A.'nın otomobilini durdurdup arama yaptı. Aramada 1 otomatik tüfek, 1 şarjör, 23 mermi ve 1 sustalı bıçak ele geçirildi. Şüphelinin evinde yapılan aramada ise 1 kuru sıkıdan bozma tabanca ve 1 kuru sıkı tabanca bulundu. Silahlara el konulurken, gözaltına alınan R.A., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

FOTOĞRAFLI

Otomobilinden otomatik tüfek çıkan şüpheli tutuklandı

PARTNER'Davamız devam ediyor' 'Davamız devam ediyor'
Tuhafiye giyim mağazasında kaçak kozmetik ürünleri ele geçirildiTuhafiye giyim mağazasında kaçak kozmetik ürünleri ele geçirildi
Mutlu'nun ölümüyle ilgili yeni gelişmeMutlu'nun ölümüyle ilgili yeni gelişme
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Türkiye'yi tehdit eden Trump'tan yeni açıklama geldi!

Türkiye'yi tehdit eden Trump'tan yeni açıklama geldi!

Trump yine çark etti! 'Türkiye'ye güvenmeliyiz'

Trump yine çark etti! 'Türkiye'ye güvenmeliyiz'

MasterChef'te gergin anlar! Yarışmacıyı böyle kovdu

MasterChef'te gergin anlar! Yarışmacıyı böyle kovdu

Krizin nedeni ortaya çıktı! 'Parasını ben veririm'

Krizin nedeni ortaya çıktı! 'Parasını ben veririm'

Flaş operasyon! Kritik isimlere gözaltı kararı...

Flaş operasyon! Kritik isimlere gözaltı kararı...

Türkiye'ye Suriye operasyonu için teklif: Yardıma hazırız

Türkiye'ye Suriye operasyonu için teklif: Yardıma hazırız

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

MAKÜ'de öğretim görevlisinin kız öğrencileri taciz ettiği iddiası

MAKÜ'de öğretim görevlisinin kız öğrencileri taciz ettiği iddiası

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

İstanbul'da 'derbi' cinayeti

İstanbul'da 'derbi' cinayeti

Yine kadın cinayeti! Yakınları sinir krizi geçirdi

Yine kadın cinayeti! Yakınları sinir krizi geçirdi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Servis minibüsü park halindeki tıra çarptı: 4 yaralı

Servis minibüsü park halindeki tıra çarptı: 4 yaralı

13 yıl sonra sevgilisini öldürdüğünü itiraf eden emekli öğretmene müebbet istendi

Sır perdesi 13 yıl sonra aralandı! Cinayeti itiraf etti

Trabzon’da cami inşaatında çökme meydana geldi: 2 yaralı

Cami inşaatında çökme: 2 işçi yaralı

Eşini otobüs durağında bıçakladı, ölmesi için kimseyi yaklaştırmadı

Eşini bıçakladı, ölmesi için kimseyi yaklaştırmadı

Gölde boğulan genç kızın annesinin feryadı yürekleri dağladı

Feryadı yürekleri dağladı: Gelinlik giyecektin, kefen giydin

Fatih'te metruk binada yangın

Fatih'te metruk binada yangın

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.