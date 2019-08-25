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Otomobilinden uyuşturucu haplar çıktı, 'Yerde bulduk' dedi

YAŞAM HABERLERİ  | 25.08.2019 13:32 | Son Güncelleme

SAMSUN'da, polisin şüphe üzerine sürücüsünü durdurduğu otomobilde, 364 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Otomobilinden uyuşturucu haplar çıktı, 'Yerde bulduk' dedi

Tayfur KARA/SAMSUN, (DHA) - SAMSUN'da, polisin şüphe üzerine sürücüsünü durdurduğu otomobilde, 364 uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan sürücü C.C.T., "Hapları yerde bulduk, bizim değil" dedi.
Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Yunus ekipleri, İlkadım ilçesinin Tepecik Mahallesi'nde, şüphe üzerine 06 DSU 93 plakalı otomobilin sürücüsünü durdurdu. Araçta detaylı arama yapan polisler, bagaj bölümüne gizlenmiş, 26 kutu içinde 364 uyuşturucu hap ele geçirdi. Sürücü C.C.T., polislere, "Hapları yerde bulduk, bizim değil" dedi. C.C.T. ile birlikte araç içinde bulunan F.K., O.A., K.Ç., B.A. gözaltına alındı. Şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

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