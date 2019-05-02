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Otomobiline aldığı iki kadını önce dövdü, ardındansa...

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.05.2019 07:49 | Son Güncelleme

Adana'da, iddiaya göre kimliği belirsiz bir kişi, otomobiline aldığı Gülcan G.'yi öldüresiye dövüp, arkadaşı Çağla G.'yi tabancayla yaralayarak kaçtı.

Olay, gece saatlerinde Merkez Seyhan ilçesi Mıdık Mahallesi Şehit Asteğmen Kemal Yüzgeç Bulvarı'nda meydana geldi.

Kimliği belirsiz kişi, iddiaya göre otomobiline aldığı Gülcan G.'yi dövüp, arkadaşı Çağla G.'yi de darbettikten sonra tabanca ile yaraladı.
Durumu fark eden çevredekiler, durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri Çağla G. ile Gülcan G.'yi Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.
Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, olayı gerçekleştiren şüphelinin ise yakalanması için çalışma başlatıldı. (DHA)
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