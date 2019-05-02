Otomobiline aldığı iki kadını önce dövdü, ardındansa...

Olay, gece saatlerinde Merkez Seyhan ilçesi Mıdık Mahallesi Şehit Asteğmen Kemal Yüzgeç Bulvarı'nda meydana geldi.

Kimliği belirsiz kişi, iddiaya göre otomobiline aldığı Gülcan G.'yi dövüp, arkadaşı Çağla G.'yi de darbettikten sonra tabanca ile yaraladı.

Durumu fark eden çevredekiler, durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri Çağla G. ile Gülcan G.'yi Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.